Українські військові «мають успіхи і просування вперед» на Таврійському напрямку – Тарнавський

Українські військові на Таврійському напрямку «мають успіхи і просування вперед», повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби виконали 1201 вогневе завдання. Втрати ворога вбитими й пораненими склали майже дві роти. Знищено 14 одиниць військової техніки противника… Також було знищено чотири склади боєприпасів ворога», – написав Тарнавський у телеграмі.

Днями у Міноборони повідомили, що південь є одним з головних напрямків руху українських військ.

Розвідка Британії 25 червня заявила, що впродовж останніх днів українські війська перегрупувалися і проводять масштабні наступальні операції на трьох основних напрямках на півдні та сході України. За цими даними, ЗСУ мають поступовий, але впевнений прогрес на ключових напрямках.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що контрнаступ Збройних сил України «просувається неухильно», але буде тривалим і «дуже кривавим».

Міллі відзначив, що він не здивований тому, що «прогрес є повільнішим, ніж деякі люди й комп’ютери могли б передбачити».

«Війна на папері і реальна війна – це різні речі. На реальній війні гинуть реальні люди. Справжні люди стоять на передовій і справжні люди сидять у цих машинах. Справжні тіла розриваються на шматки від вибухівки», – сказав генерал.

Українська влада та командування визнають, що війська просуваються повільніше, ніж очікувалося, але наголошують, що впевнені в успіху наступу.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наступ – «це не голлівудський фільм», оскільки «на карту поставлено життя людей». Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його «злять» слова про те, що український контрнаступ триває «повільніше, ніж очікувалося», і додав, що кожен звільнений метр землі українським військам «дається кров’ю».