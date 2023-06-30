ЗСУ «перехопили стратегічну ініціативу» та наступають на всіх напрямках – Міноборони

Українські військові «перехопили стратегічну ініціативу» та наступають на всіх напрямках фронту, повідомила в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, є просування як на сході, зокрема, навколо Бахмута, так і на півдні, де «ЗСУ займаються вирівнюванням фронту». Сили оборони «впевнено рухаються по флангах довкола Бахмуту», каже Маляр.

«В саме місто (Бахмут – ред.) ми не заходили. Але ми продовжуємо контролювати південно-західні околиці міста. Однак основні бої зараз точаться довкола міста. І там можна говорити про те, що наступ іде на декількох напрямках. Це не тільки фланги, а значно ширший зараз фронт», – розповіла вона.

Маляр додала, що «натомість ворог туди підтягнув велику кількість сил».

«Концентрація дуже висока. Ми працюємо в абсолютній перевазі ворога за кількістю людей і зброї», – констатувала представник Міноборони.

На південному напрямку українські військові, за словами Маляр, «рухаються з різним успіхом».

«Десь бувають дні коли це понад 1 кілометр, десь буває менше. Може бути десь і до 2 кілометрів. По-різному», – розповіла Маляр.

За даними Міноборони України, наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають з кінця минулого тижня – українські військові щодня просуваються по флангах.

Водночас, як пояснила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, Бахмут має особливість, яка ускладнює процес деокупації – тамтешня місцевість має розвинуту систему інженерних укріплень та розгалужену мережу опорних пунктів, які тимчасово зайняла армія РФ.