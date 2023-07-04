Через удар РФ по Первомайському поранені 38 людей, найменшому – 3 місяці – прокуратура

На даний час відомо про 38 цивільних жителів, які зазнали поранення через російський ракетний удар по Первомайському Харківської області вдень 4 липня, повідомила обласна прокуратура.

«Станом на 17:30 відомо про 38 поранених, з них – 12 дітей. Найменшому – 3 місяці, медики надали дитині допомогу на місці», – йдеться в повідомленні.

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що удар російські війська завдали ракетою «Іскандер».

За його даними, через удар пошкоджені дев’ять житлових будинків.

«У багатоповерхівках повибивало вікна, тому в найкоротші терміни будемо надавати OSB-плити, щоб провести оперативний ремонт помешкань. Також підрозділи ДСНС ще досліджуватимуть ці будівлі на факти можливого порушення конструктивних елементів. І вже після цього ухвалимо рішення щодо повернення до осель. Також наразі біля кожного під’їзду чергують працівники ГУНП в Харківській області, щоб забезпечити порядок», – написав він у телеграмі.

У МВС України наголосили, що поряд із місцем удару розташовані лише житлові будинки, «це мирний район міста, де немає жодного військового об’єкту».

За даними місцевої влади, вибух у місті Первомайський пролунав близько 13:35.

Російські війська регулярно обстрілюють Харків та область. Попри докази і свідчення, Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

ООН станом на 18 червня підтвердила загибель 9 083 і поранення 15 779 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.