Вибух в Первомайському: кількість постраждалих зросла, серед них 9 дітей

Кількість постраждалих внаслідок вибуху в Первомайському на Харківщині зросла до 31 людини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Раніше повідомлялося про 12 постраждалих, серед яких було п’ятеро дітей.



«У місті Первомайський наразі попередньо відомо про 31 постраждалу особу, з яких 9 дітей. Зокрема, серед них 10-місячне немовля та однорічна дитина», – написав він у телеграмі.

Синєгубов додав, що у місті пошкоджене скління 8 багатоповерхових будинків, горіли 4 автівки, ще одне авто пошкоджено.

За даними місцевої влади, вибух у місті Первомайський пролунав близько 13:35, обстріл було здійснено фугасним снарядом.

Російські війська регулярно обстрілюють Харків та область. Попри докази і свідчення, Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

ООН станом на 18 червня підтвердила загибель 9 083 і поранення 15 779 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.