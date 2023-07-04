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Вибух в Первомайському: кількість постраждалих зросла, серед них 9 дітей

Фото з місця вибуху у Первомайському на Харківщині. 4 липня 2023 року Наразі відомо про 31 постраждалого, з яких 9 дітей. Зокрема 10-місячне немовля та однорічна дитина

Кількість постраждалих внаслідок вибуху в Первомайському на Харківщині зросла до 31 людини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Раніше повідомлялося про 12 постраждалих, серед яких було п’ятеро дітей.

Наслідки вибуху у місті Первомайський Харківської області
Наслідки вибуху у місті Первомайський Харківської області


«У місті Первомайський наразі попередньо відомо про 31 постраждалу особу, з яких 9 дітей. Зокрема, серед них 10-місячне немовля та однорічна дитина», – написав він у телеграмі.

Синєгубов додав, що у місті пошкоджене скління 8 багатоповерхових будинків, горіли 4 автівки, ще одне авто пошкоджено.

За даними місцевої влади, вибух у місті Первомайський пролунав близько 13:35, обстріл було здійснено фугасним снарядом.

Російські війська регулярно обстрілюють Харків та область. Попри докази і свідчення, Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

ООН станом на 18 червня підтвердила загибель 9 083 і поранення 15 779 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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