Обстріли Сумщини: відомо про п’ятьох загиблих – ОВА

Російські війська обстріляли Сумську область 28 разів протягом дня 3 липня, повідомила обласна військова адміністрація увечері в понеділок.

На той момент було відомо про п’ятьох загиблих і 20 поранених:

Шалигинська громада: обстріл з артилерії, двоє загиблих і один поранений

Сумська громада: прильоти Shahed 136, пошкоджені адміністративна будівля, два багатоквартирних житлових будинки, авто та школа, двоє загиблих та 19 поранених

Юнаківська громада: мінометні обстріли (24 вибухи), загинув місцевий житель

Загалом зафіксували 170 вибухів у дев’яти громадах.

До того напередодні було відомо про двох загиблих.

Прикордонні райони Сумської області регулярно перебувають під обстрілами російських військових. Москва, попри докази і свідчення, зеперечує свої атаки цивільних населених пунктів України.