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Новини | Суспільство

Обстріли Сумщини: відомо про п’ятьох загиблих – ОВА

Наслідки удару дрона Shahed, Суми, 3 липня 2023 року

Російські війська обстріляли Сумську область 28 разів протягом дня 3 липня, повідомила обласна військова адміністрація увечері в понеділок.

На той момент було відомо про п’ятьох загиблих і 20 поранених:

  • Шалигинська громада: обстріл з артилерії, двоє загиблих і один поранений
  • Сумська громада: прильоти Shahed 136, пошкоджені адміністративна будівля, два багатоквартирних житлових будинки, авто та школа, двоє загиблих та 19 поранених
  • Юнаківська громада: мінометні обстріли (24 вибухи), загинув місцевий житель

Загалом зафіксували 170 вибухів у дев’яти громадах.

До того напередодні було відомо про двох загиблих.

Прикордонні райони Сумської області регулярно перебувають під обстрілами російських військових. Москва, попри докази і свідчення, зеперечує свої атаки цивільних населених пунктів України.

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