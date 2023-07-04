Обстріли Сумщини: відомо про п’ятьох загиблих – ОВА

Російські війська обстріляли Сумську область 28 разів протягом дня 3 липня, повідомила обласна військова адміністрація увечері в понеділок.
На той момент було відомо про п’ятьох загиблих і 20 поранених:
- Шалигинська громада: обстріл з артилерії, двоє загиблих і один поранений
- Сумська громада: прильоти Shahed 136, пошкоджені адміністративна будівля, два багатоквартирних житлових будинки, авто та школа, двоє загиблих та 19 поранених
- Юнаківська громада: мінометні обстріли (24 вибухи), загинув місцевий житель
Загалом зафіксували 170 вибухів у дев’яти громадах.
До того напередодні було відомо про двох загиблих.
Прикордонні райони Сумської області регулярно перебувають під обстрілами російських військових. Москва, попри докази і свідчення, зеперечує свої атаки цивільних населених пунктів України.
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