Армія РФ вдарила по Херсонщині, постраждало троє чоловіків – ОВА

Село Станіслав, а також передмістя Херсона, селище Антонівка, вкотре потрапили під обстріл російських військових, повідомив керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков під час брифінгу.

«Антонівка під обстрілом постійним, як ви чуєте зараз - знову по Антонівці гатять… Сьогодні (3 липня – ред.)… у Станіславі вже троє поранених, двоє чоловіків доправлені до лікарні, один отримав амбулаторну допомогу на місці», – повідомив Толоконніков.

Він також зазначив, що напередодні, 2 липня, внаслідок обстрілу багатоповерхівки у Херсоні були поранені 22-річний хлопець та його 48-річна мати, вони були госпіталізовані до лікарні.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та частину області. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

ООН станом на 18 червня підтвердила загибель 9 083 і поранення 15 779 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.