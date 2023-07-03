На Херсонщині російський снаряд поцілив біля церкви, поранене подружжя – ОВА

Російські війська обстріляли селище Кіндійка на Херсонщині – поранене подружжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Один з ворожих снарядів влучив поблизу місцевої церкви. Через обстріл поранення отримали двоє людей – 59-річний чоловік та 55-річна жінка. Обох поранених шпиталізували, лікарі надають їм допомогу», – написав він у телеграмі.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та частину області. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

ООН станом на 18 червня підтвердила загибель 9 083 і поранення 15 779 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.