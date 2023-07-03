Обласна влада повідомляє про жертви через обстріли Донеччини та Херсонщини

Російські війська протягом доби вбили двох мирних жителів у Донецькій області, заявив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко вранці 3 липня.

Зокрема, ракетний удар по Покровську призвів до загибелі однієї людини та пошкодив будівлю хлібзаводу.

«На Лисичанському напрямку у Сіверську поранено одну людину, пошкоджено три будинки. Околиці Званівської громади обстріляні з РСЗВ. Всього за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 3», – заявив Кириленко.

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Голова Херсонщини Олександр Прокудін звітує про 85 російських обстрілів області із застосуванням 490 снарядів. З них 35 були випущені по Херсону.

«Через російську агресію шестеро людей дістали поранення (з них одна – дитина)», – додав він.

Про обстріли також повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Зокрема, російські війська пошкодили житлові будинки в селі Курилівка Куп’янського району. За його даними, ніхто не постраждав.

Російські військові продовжують заперечувати, що метою їхніх обстрілів є мирні жителі і цивільна інфраструктура.