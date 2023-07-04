У Первомайському пролунав вибух, серед постраждалих є діти – ОВА

На Харківщині у місті Первомайський близько 13:35 пролунав вибух, постраждали 12 людей, серед яких є п’ятеро дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом.

«Внаслідок цього сталося загоряння кількох автомобілів на парковці. Наразі попередньо відомо про 12 постраждалих осіб, з яких 5 дітей. На місці перебувають відповідні фахівці, а також надають допомогу медики», – написав він у телеграмі.

Також російських атак зазнала сусідня Сумщина.

Російські війська регулярно обстрілюють Харків та область. Попри докази і свідчення, Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

ООН станом на 18 червня підтвердила загибель 9 083 і поранення 15 779 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.