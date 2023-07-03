Біля Бахмута ініціатива повністю на боці ЗСУ – командир роти БПЛА «Ахіллес»

На Бахмутському напрямку ініціатива – повністю у Сил оборони України, розповів в етері Радіо Свобода «Свобода Ранок» Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92 Окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

За його словами, в самому місті російські сили використовують комбіновану тактику поєднання сил, щоб втримати місто, однак їм це не вдається.

«Противник намагається комбінувати свою живу силу для того, щоб утримати місто Бахмут і не дати можливості силам оборони продавити і поновити свій стан та положення, поновити повний контроль над містом. Але незважаючи на застосування противником комбінованої тактики ведення бойових дій, застосування особового складу, незважаючи на те, що це напрямок для противника продовжує бути пріоритетним, на ньому скупчені максимальна кількість вогневих засобів, технічних засобів, засобів повітряної аеророзвідки, ударних БПЛА, це все не дає противнику утримувати стабільну ситуацію, і тактична перевага перейшла на бік сил оборони», – сказав Федоренко.

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Раніше Генштаб повідомив про 39 бойових зіткнень на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

За даними Міноборони України, наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають з кінця минулого тижня – українські військові щодня просуваються по флангах.

Водночас, як пояснила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, Бахмут має особливість, яка ускладнює процес деокупації – тамтешня місцевість має розвинуту систему інженерних укріплень та розгалужену мережу опорних пунктів, які тимчасово зайняла армія РФ.