ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах на північ і південь від Бахмута – зведення

На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках тривають важкі бої, протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень, заявив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 5 липня.

Штаб повідомляє про відбиття атак російських військ на Куп’янському та Бахмутському напрямках (біля Оріхово-Василівки та Богданівки) та безуспішні спроби витіснити Сили оборони з позицій західніше Нововодяного та південніше Діброви Луганської області.

«Наші воїни продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Хромове, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка, Олександро-Шультине та Північне Донецької області», – йдеться в зведенні.

Також триває оборона від наступу російських військ біля Авдіївки та Мар’їнки.

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Російська армія, за спостереженнями штабу, активізувала диверсійно-розвідувальну діяльність у прикордонних з Україною районах на Сіверському та Слобожанському напрямках.

Також штаб заявляє про збільшення кількості випадків захворювання на гострі кишкові інфекції, схожого на холеру, в окупованих Скадовську та Генічеську Херсонської області:

«Окупаційна так звана влада не визнає збільшення кількості захворюваності, намагається приховати погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні, розпочала приховану вакцинацію від холери представників так званих адміністрацій і їх найближчого оточення».

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Радіо Свобода не може незалежно перевірити інформацію.

Командування звітує про 17 авіаційних ударів по місцях зосередження російського особового складу та військовій техніці, а також ураження низки цілей ракетами та артилерією.