Стратком ЗСУ пояснив причину вибухів в окупованій Макіївці – знищення складу військ РФ

Вибухи в окупованій Макіївці Донецької області, про який повідомляли ввечері вівторка користувачі мережі, пов’язаний зі знищенням складу російських військ, повідомило Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram.

«Внаслідок ефективного вогневого впливу підрозділів Сил оборони припинив своє існування черговий склад російських терористів в тимчасово окупованій Макіївці», – йдеться в повідомленні Страткому.

Раніше сьогодні ввечері різні Telegram-канали писали про вибухи в окупованих Макіївці та Донецьку, розміщуючи відповідні відео, автентичність яких редакція Радіо Свобода в умовах війни не може перевірити.

Наразі в Донецькій області оголошено повітряну тривогу.