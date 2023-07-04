Росія запропонувала возити туристів до Криму на десантних кораблях та через окуповану частину Херсонщини

Для автоперевезень до анексованого Криму з боку Росії можуть залучити десантні кораблі. Про це, як передають російські ЗМІ, йшлося у вівторок на урядовому засіданні з участю президента РФ Володимира Путіна. Йшлося, зокрема, про великі черги на під’їзді до Кримського мосту.

Путін доручив максимально використати поромні переправи. На що голова російського міністерства транспорту Віталій Савельєв сказав, що в разі потреби залучать два десантні кораблі. Він зазначив, що Кримським мостом їдуть лише легкові автомобілі, а туристичні автобуси та вантажівки перевозять до Криму на шести поромах.

Савельєв також запропонував туристам, що їдуть в анексований Крим, скористатися маршрутом через окуповану частину Херсонщини.

У понеділок повідомлялося, що автомобільний затор на Кримському мосту з боку Росії перевищив десяток кілометрів. Серед причин – «тотальний огляд» автомобілів приїжджих, який проводять після підриву Кримського мосту восени минулого року.