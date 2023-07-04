«Радіація – це загроза для всіх» – Зеленський прокоментував ситуацію на ЗАЕС і розповів про розмову з Макроном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном і попередив його про підготовку російськими окупаційними військами небезпечних провокацій на Запорізькій АЕС, інформує сайт Офісу президента.

«Лідери двох держав домовилися разом із МАГАТЕ тримати ситуацію на ЗАЕС під пильним контролем», – йдеться в повідомленні.

У вечірньому відеозверненні Зеленський зазначив, що вдячний Макрону за увагу до ситуації на ЗАЕС і за готовність «робити все необхідне, щоб гарантувати безпеку».

«Радіація – це загроза для всіх у світі, і атомна станція повинна бути повністю убезпечена від будь-яких радіаційних інцидентів. Сьогодні рівно 16 місяців, як російські військові повністю контролюють територію та споруди Запорізької АЕС. У різних держав світу є власні розвідувальні та інші можливості, щоб точно знати, що відбувається і хто в цьому винен. Зараз від нашої розвідки ми маємо інформацію про те, що на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку. Можливо, щоб імітувати удар по станції. Можливо, у них якийсь інший сценарій. Але в будь-якому разі світ бачить і не може не бачити, що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме Росія. І ніхто інший», – сказав Зеленський.

Він зауважив, що «на жаль, не було вчасної та масштабної реакції на теракт проти Каховської гідроелектростанції».

«І це може надихати Кремль на нове зло. Зупинити його – це обов’язок усіх у світі, і ніхто не може залишитись осторонь, бо радіація нікого не залишає осторонь», – додав він.

Генеральний штаб Збройних сил України сьогодні заявив про можливу підготовку Росією провокації на території окупованої нею Запорізької атомної електростанції «найближчим часом».

«За оперативною інформацією, сьогодні на зовнішній крівлі третього й четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та телеграм-канали», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголосили, що Збройні сили України «не порушують норм міжнародного гуманітарного права, відстежують і контролюють ситуацію і готові діяти за будь-яких умов».

Перевірити ці дані з незалежних джерел редакція з огляду на бойові дії і окупацію ЗАЕС не може.

Раніше українська влада заявила про ймовірну підготовку РФ теракту на окупованій Запорізькій АЕС. У Кремлі традиційно заперечили звинувачення і назвали цю заяву «черговою брехнею».

30 червня в ГУР повідомили, що російські окупанти «зменшують присутність» на захопленій Запорізькій атомній електростанції. В українській розвідці уточнили, що російські військові рекомендували евакуюватися персоналу, який підписав контракти з «Росатомом» – вони мають виїхати до 5 липня, «бажаний напрямок евакуації» – територія окупованого Криму.

21 червня Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що його представники не помітили жодних мін на водоймі-охолоджувачі, хоча визнало, що російські війська замінували ділянки на території ЗАЕС та навколо неї.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.