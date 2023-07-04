У Генштабі заявили про можливу підготовку Росією провокації на ЗАЕС «найближчим часом»

Генеральний штаб Збройних сил України заявив про можливу підготовку Росією провокації на території окупованої нею Запорізької атомної електростанції «найближчим часом».

«За оперативною інформацією, сьогодні на зовнішній крівлі третього й четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та телеграм-канали», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголосили, що Збройні сили України «не порушують норм міжнародного гуманітарного права, відстежують і контролюють ситуацію і готові діяти за будь-яких умов».

Перевірити ці дані з незалежних джерел редакція з огляду на бойові дії і окупацію ЗАЕС не може.

Раніше українська влада заявила про ймовірну підготовку РФ теракту на окупованій Запорізькій АЕС. У Кремлі традиційно заперечили звинувачення і назвали цю заяву «черговою брехнею».

30 червня в ГУР повідомили, що російські окупанти «зменшують присутність» на захопленій Запорізькій атомній електростанції. В українській розвідці уточнили, що російські військові рекомендували евакуюватися персоналу, який підписав контракти з «Росатомом» – вони мають виїхати до 5 липня, «бажаний напрямок евакуації» – територія окупованого Криму.

21 червня Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що його представники не помітили жодних мін на водоймі-охолоджувачі, хоча визнало, що російські війська замінували ділянки на території ЗАЕС та навколо неї.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.