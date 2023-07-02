Після повідомлення ГУР Орлов заявив, що частина російських працівників окупованої ЗАЕС поїхала з Енергодара

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов заявляє, що частина російських працівників окупованої Запорізької АЕС поїхала з міста. Про це він сказав в ефірі Українського радіо.

«Стосовно працівників атомної станції, то дійсно є інформація, що частина колаборантів, які уклали контракти з «Росатомом» та обіймали керівні посади у фейковій компанії від «Росатому», виїхали з міста. Сподіваємося, що не на вікенд, а на постійне місце проживання. Також частина персоналу «Росатому», завезена з інших атомних станцій – їх небагато, до 100 фахівців – поїхали з міста наприкінці попереднього тижня», – розповів Орлов.

За його словами, російські військові зараз не дуже активно пересуваються в Енергодарі.

«Те, що посилили обшуки, свідчить, що, можливо, готуються до чергового жесту доброї волі, як говорять містяни. Хоча ми розуміємо, що військовим за наказом евакуюватися небагато часу потрібно», – додав він.

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30 червня в ГУР повідомили, що російські окупанти «зменшують присутність» на захопленій Запорізькій атомній електростанції. В українській розвідці уточнили, що російські військові рекомендували евакуюватися персоналу, який підписав контракти з «Росатомом» – вони мають виїхати до 5 липня, «бажаний напрямок евакуації» – територія окупованого Криму.

Днями керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські війська додатково замінували окуповану Запорізьку АЕС.

21 червня Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що його представники не помітили жодних мін на водоймі-охолоджувачі, хоча визнало, що російські війська замінували ділянки на території ЗАЕС та навколо неї.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.