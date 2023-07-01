В «Енергоатомі» розповіли про ситуацію за Запорізькій АЕС

Станом на 1 липня ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається «стабільною та контрольованою», йдеться в повідомленні «Енергоатому».

«Станом на 10:00 1 липня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін. Наразі він становить 16,57 м», – кажуть в компанії.

В «Енергоатомі» також уточнили, що рівень води в каналі теплоелектростанції, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,15 м. Протягом останнього часу рівень води в каналі «суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища», уточнили спеціалісти.

Напередодні у МВС повідомили про навчання на Запоріжжі, Дніпропетровщині та в частині Херсонщини. Навчання, у яких взяли участь близько 8000 осіб (місцева влада, правоохоронці, волонтери, лікарі), були наближені до реальних подій, легенда – витік радіації з одного з енергоблоків Запорізької атомної електростанції.

30 червня в ГУР повідомили, що російські окупанти «зменшують присутність» на захопленій Запорізькій атомній електростанції. В українській розвідці уточнили, що російські військові рекомендували евакуюватися персоналу, який підписав контракти з «Росатомом» – вони мають виїхати до 5 липня, «бажаний напрямок евакуації» – територія окупованого Криму.

Днями керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські війська додатково замінували окуповану Запорізьку АЕС.

21 червня Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що його представники не помітили жодних мін на водоймі-охолоджувачі, хоча визнало, що російські війська замінували ділянки на території ЗАЕС та навколо неї.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.