Старість у зруйнованій Авдіївці: як виживають люди похилого віку під «російською рулеткою» обстрілів

1 77-річний Віктор Гроздов сидить у ванній кімнаті своєї зруйнованої квартири в Авдіївці Донецької області. Тепер це його єдиний притулок під час обстрілів. Фото від 28 червня 2023 року.



Авдіївка обстрілюється до 30 разів на добу. «За останні чотири місяці не було жодного дня без авіаційних чи ракетних ударів», – сказав AFP керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш