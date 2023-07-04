Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Фотогалереї

Старість у зруйнованій Авдіївці: як виживають люди похилого віку під «російською рулеткою» обстрілів

Під постійними обстрілами у зруйнованих помешканнях, без води і електрики, на волонтерській допомозі...Так живуть люди в Авдіївці.

Особливо сутужно людям похилого віку. Але якраз вони складають 60% серед тих, хто залишився і уперто не хоче виїжджати. Авдіївка живе під обстрілами із 2014-го року, коли проросійські бойовики так званої «ДНР» розпочали обстрілювати її житлові квартали. Тепер російська армія обстрілює місто по 30 разів за добу. Історії людей у фоторепортажі AFP

77-річний Віктор Гроздов сидить у ванній кімнаті своєї зруйнованої квартири в Авдіївці Донецької області. Тепер це його єдиний притулок під час обстрілів. Фото від 28 червня 2023 року. Авдіївка обстрілюється до 30 разів на добу. &laquo;За останні чотири місяці не було жодного дня без авіаційних чи ракетних ударів&raquo;, &ndash; сказав AFP керівник Авдіївської міської військової адміністрації&nbsp; Віталій Барабаш
1 77-річний Віктор Гроздов сидить у ванній кімнаті своєї зруйнованої квартири в Авдіївці Донецької області. Тепер це його єдиний притулок під час обстрілів. Фото від 28 червня 2023 року.

Авдіївка обстрілюється до 30 разів на добу. «За останні чотири місяці не було жодного дня без авіаційних чи ракетних ударів», – сказав AFP керівник Авдіївської міської військової адміністрації  Віталій Барабаш
У прифронтовій досі Авдіївці проживає 1719 людей. Попри те, що у місті не працюють жодні комунікації, і вже не залишилося жодного непошкодженого будинку. Близько 60 відсотків &ndash; це люди віком від 65 років&raquo;, &ndash; сказав Барабаш &nbsp;
2 У прифронтовій досі Авдіївці проживає 1719 людей. Попри те, що у місті не працюють жодні комунікації, і вже не залишилося жодного непошкодженого будинку.
Близько 60 відсотків – це люди віком від 65 років», – сказав Барабаш



 
Гроздов &ndash; один із тих, хто вирішив залишитися. Журналісти AFP вперше зустрілися із ним 4 квітня (на фото). Вони знайшли його на дні вирви. Через поганий зір чоловік упав, коли збирав їжу, яка висипалася з сумки, і не зміг вибратися із глибокої ями.&nbsp; &nbsp;
3 Гроздов – один із тих, хто вирішив залишитися. Журналісти AFP вперше зустрілися із ним 4 квітня (на фото). Вони знайшли його на дні вирви. Через поганий зір чоловік упав, коли збирав їжу, яка висипалася з сумки, і не зміг вибратися із глибокої ями. 



 
Тепер журналісти французької інформаційної агенції знову повернулися в Авдіївку, і захотіли дізнатися як у Гроздова справи. Вони знайшли його живим у розтрощеній квартирі без вікон. &laquo;Моя душа вдома, вона не намагається піти. Я не переживаю, я став спокійним&raquo;, &ndash; каже Гроздов.
4 Тепер журналісти французької інформаційної агенції знову повернулися в Авдіївку, і захотіли дізнатися як у Гроздова справи. Вони знайшли його живим у розтрощеній квартирі без вікон.
«Моя душа вдома, вона не намагається піти. Я не переживаю, я став спокійним», – каже Гроздов.
Гроздов відмовляється залишати свій дім і місто, де поховані його дружина і син. У нього немає ні електрики, ні води, але туристична горілка і харчі, які привозять волонтери.&nbsp;&nbsp;
5 Гроздов відмовляється залишати свій дім і місто, де поховані його дружина і син. У нього немає ні електрики, ні води, але туристична горілка і харчі, які привозять волонтери.  
Сусід Гроздова, 63-річний Віталій Земін, живе з дружиною у підвалі. Більшу частину свого часу чоловік витрачає на різьблення дерев&rsquo;яних тварин, підсвічуючи собі при цьому ліхтариком, який має на голові
6 Сусід Гроздова, 63-річний Віталій Земін, живе з дружиною у підвалі. Більшу частину свого часу чоловік витрачає на різьблення дерев’яних тварин, підсвічуючи собі при цьому ліхтариком, який має на голові
&laquo;Це відволікає від тих думок, які постійно виникають у людини: про людей, про Україну, про те, чому немає миру&raquo;, &ndash; сказав Земін
7 «Це відволікає від тих думок, які постійно виникають у людини: про людей, про Україну, про те, чому немає миру», – сказав Земін
Окрім подружжя, у підвалі ще живе собачка, які ділить з ними важкі дні під обстрілами без світла і тепла.&nbsp;
8 Окрім подружжя, у підвалі ще живе собачка, які ділить з ними важкі дні під обстрілами без світла і тепла. 
Місцеві жителі збираються біля волонтерського пункту, де вони отримують їжу та гарячі напої. Тут люди можуть скористатися Інтернетом, подивитися телевізор і зарядити свої пристрої. Тут також є пральні машини та душові, та через забруднення води, вони більше не придатні для використання
9 Місцеві жителі збираються біля волонтерського пункту, де вони отримують їжу та гарячі напої. Тут люди можуть скористатися Інтернетом, подивитися телевізор і зарядити свої пристрої. Тут також є пральні машини та душові, та через забруднення води, вони більше не придатні для використання
Незважаючи на труднощі, Гроздов відмовляється залишати рідний дім. &laquo;Щоб не сталося, я зараз нікуди не піду&raquo;, &ndash; каже чоловік
10 Незважаючи на труднощі, Гроздов відмовляється залишати рідний дім.
«Щоб не сталося, я зараз нікуди не піду», – каже чоловік

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG