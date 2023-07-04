Особливо сутужно людям похилого віку. Але якраз вони складають 60% серед тих, хто залишився і уперто не хоче виїжджати. Авдіївка живе під обстрілами із 2014-го року, коли проросійські бойовики так званої «ДНР» розпочали обстрілювати її житлові квартали. Тепер російська армія обстрілює місто по 30 разів за добу. Історії людей у фоторепортажі AFP
Старість у зруйнованій Авдіївці: як виживають люди похилого віку під «російською рулеткою» обстрілів
Під постійними обстрілами у зруйнованих помешканнях, без води і електрики, на волонтерській допомозі...Так живуть люди в Авдіївці.