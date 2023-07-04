«Дуже хороша розмова». Зеленський і Столтенберґ скоординували позиції перед самітом НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, під час вони якої скоординували позиції перед Вільнюським самітом НАТО, повідомила пресслужба голови держави.

«Глава держави подякував Єнсу Столтенберґу за постійні особисті зусилля щодо підтримки євроатлантичних прагнень України. Володимир Зеленський і Єнс Столтенберґ скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО. Як наголосив Володимир Зеленський, зараз – саме час для потужних рішень та конкретних кроків у цьому напрямку», – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі українського президента додали, що сторони обговорили ситуацію на фронті й «останні події всередині Росії».

Єнс Столтенберґ у твіттері назвав розмову «дуже хорошою».

«Дуже хороша розмова з президентом Зеленським про останні події в Україні та нашу підготовку до саміту НАТО. У Вільнюсі члени Альянсу ухвалять рішення щодо посилення довгострокової підтримки, покращення наших політичних зв’язків і наближення України до НАТО», – написав він.

Раніше сьогодні Єнс Столтенберґ повідомив, що залишиться на чолі Північноатлантичного альянсу ще на рік.

Саміт НАТО у Вільнюсі пройде 11-12 липня. Як повідомив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ у коментарі виданню Welt, НАТО на саміті ухвалить пакет довготривалої допомоги Україні. Але, як заявив він 19 червня, лідери НАТО не будуть запрошувати Україну приєднатися до Альянсу на саміті у Вільнюсі в липні.

Президент України Володимир Зеленський 30 вересня 2022 року повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.

Нещодавно він наголосив, що «Україна хотіла б отримати запрошення на вступ до НАТО на саміті у Вільнюсі».

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