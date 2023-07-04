Обережність НАТО з Україною Москва сприйме як слабкість – Науседа

Президент Литви закликав лідерів НАТО бути сміливішими у розгляді прагнення України до членства на саміті в його країні наступного тижня, сказавши, що це підвищить ефективність Києва на полі бою, тоді як Москва сприйме будь-яку обережність як слабкість.

В інтерв’ю Reuters президент Гітанас Науседа порадив союзникам по НАТО знехтувати побоюваннями, що залучення України до очолюваного США військового альянсу спровокує Росію, яка вторглася в Україну 22 лютого 2022 року.

«Ми не повинні вагатися приймати сміливіші рішення, оскільки інакше режим Путіна вирішить, що західні союзники занадто слабкі, (що їх слід) загнати в кут, і вони здадуться», – сказав Науседа 3 липня.

Литва підтримує членство України в НАТО. Під час візиту до Києва 28 червня Гітанас Науседа заявив, що на саміті у Вільнюсі має бути «дуже ясно сказано, що Україна є невід’ємною частиною євроатлантичної архітектури НАТО і так само має бути відкрита дорога, як цього досягти». Він також вважає, що слід відмовитися від плану дій щодо членства, це пришвидшило б вступ України до НАТО.

Президент України Володимир Зеленський 28 червня провів у Києві двосторонні зустрічі із президентом Литви Гітанасом Науседою та президентом Польщі Анджеєм Дудою. Під час зустрічей скоординували позиції напередодні саміту НАТО у Вільнюсі.

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Саміт НАТО у Вільнюсі пройде 11-12 липня. Як повідомив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ у коментарі виданню Welt, НАТО на саміті ухвалить пакет довготривалої допомоги Україні. Але, як заявив він 19 червня, лідери НАТО не будуть запрошувати Україну приєднатися до Альянсу на саміті у Вільнюсі в липні.