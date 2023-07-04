Столтенберґ лишається генеральним секретарем НАТО ще на рік

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ повідомив 4 липня, що залишиться на чолі Північноатлантичного альянсу ще на рік.

«Я вважаю за честь рішення союзників по НАТО продовжити мій термін на посаді Генерального секретаря до 1 жовтня 2024 року», – написав він.

Столтенберґ додав, що трансатлантичний союз між Європою та Північною Америкою «забезпечував нашу свободу та безпеку протягом майже 75 років».

«У все більш небезпечному світі наш Альянс є важливішим ніж будь-коли», – сказав генеральний секретар.

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У лютому цього року Столтенберґ повідомив, що очікує на свою відставку в жовтні цього року, коли в нього мала завершитися каденція. Але напередодні стало відомо, що члени НАТО можуть подовжити його мандат.

63-річний колишній прем’єр-міністр Норвегії обійняв свою нинішню посаду в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 1 жовтня 2014 року. Він очолював альянс під час кількох міжнародних криз, за його каденції минув майже весь розвиток українсько-російського протистояння, який зрештою призвів до повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

За початковим планом Єнс Столтенберґ мав піти з посади ще в 2022 році, але на прохання країн-членів альянсу залишився на посаді після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.