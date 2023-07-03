НАТО, як очікується, завтра продовжить повноваження Столтенберґа – дипломати

Члени НАТО, ймовірно, 4 липня погодяться продовжити термін повноважень генерального секретаря Єнса Столтенберґа ще на рік, повідомляє Reuters.

Про рішення широко повідомлялося останніми тижнями, але очікується, що посли в НАТО офіційно затвердять продовження під час зустрічі 4 липня, повідомили дипломати, які говорили 3 липня на умовах анонімності.

Колишній прем’єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберґ очолює західний військовий альянс з 2014 року.

За початковим планом Єнс Столтенберґ мав піти з посади ще в 2022 році, але на прохання країн-членів альянсу залишився на посаді після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.