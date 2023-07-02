Байден відвідає Британію, Литву та Фінляндію

Президент США Джо Байден поїде до Британії, на саміт НАТО в Литву та до Фінляндії, починаючи з 9 липня, повідомив Білий дім 2 липня.

У Лондоні він зустрінеться з королем Карлом III і прем’єр-міністром Ріші Сунаком, щоб ще більше зміцнити відносини між країнами

Байден планує відвідати Вільнюс на важливій зустрічі НАТО 11-12 липня, де війна в Україні буде одним із головних питань порядку денного для членів Альянсу.

Наступного дня він відвідає Гельсінкі для участі у саміті з лідерами скандинавських країн.