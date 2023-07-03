Міністр оборони Німеччини закликає до прогресу щодо центру ремонту танків Leopard в Польщі

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що робота над запланованим ремонтним центром у Польщі для німецьких бойових танків Leopard 2, які використовуються в Україні, має просуватися швидше.

«Одне має бути зрозумілим: ремонт є частиною сталої підтримки України», – сказав Пісторіус після переговорів із польським колегою Маріушем Блащаком у південно-східній Польщі, пише DPA.

За словами Пісторіуса, переговори щодо центру мають бути завершені протягом наступних 10 днів, якщо це можливо.

Центр повинен був створити виробник зброї Bumar-Labedy у Верхній Сілезії і він мав розпочати роботу в травні. Але прогрес зупинився через суперечки щодо фінансування із залученими підрядниками.

Наприкінці квітня генеральний секретар Єнс Столтенберґ заявив, що союзники і партнери по НАТО надали Україні 1550 одиниць бронетехніки і 230 танків.

Головком ЗСУ Валерій Залужний раніше заявляв, що для звільнення України від окупантів – до кордонів до 23 лютого 2022 року, Київ потребує, «300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць».