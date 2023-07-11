Генштаб: на фронті за добу було 30 бойових зіткнень, тривають «важкі бої»

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що протягом добу на фронті було 30 бойових зіткнень.

«Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої», – йдеться в повідомленні, опублікованому вранці 11 липня.

Зокрема, за даними командування, на Бахмутському напрямку, українські військові успішно відбили атаки загарбників у районі населеного пункту Григорівка Донецької області, на Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Сєверного Донецької області.

«На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ… Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському і Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах», – додали у Генштабі.

Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що в Бахмуті вже декілька днів Сили оборони України тримають під вогневим контролем переміщення військ РФ містом. За її словами, це стало можливим завдяки тому, що в процесі просування вперед українські війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута.

Також командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що загарбники перебувають у пастці, а Бахмут береться під вогневий контроль Сил оборони.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський 10 липня заявив, що українські військові впродовж останньої доби ліквідували понад дві роти армії РФ на Таврійському напрямку і продовжують просуватися.