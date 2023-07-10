«Йдемо вперед»: Тарнавський щодо ситуації на Таврійському напрямку

Українські військові впродовж останньої доби ліквідували понад дві роти армії РФ на Таврійському напрямку, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«Йдемо вперед. На Таврійському напрямку рух Сил оборони триває. Ворог знищується», – йдеться у повідомленні.

Військовий каже, що артилерійські підрозділи Сил оборони за добу виконали 1179 вогневих завдань.

Також відомо, що впродовж останньої доби російські військові втратили понад дві свої роти особового складу, а також 17 одиниць військової техніки, зокрема:

танк;

бойову машину піхоти;

2 безпілотники «Zala», один дрон «Supercam»;

самохідну артилерійську установку 2С3 «Акація»;

станцію РЕБ;

комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-М»;

автомобільну техніку.

Тарнавський додав, що також було ліквідовано 9 складів боєприпасів російських військових.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські війська просуваються на фронті, а «ворог – ні».

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наступ – «це не голлівудський фільм», оскільки «на карту поставлено життя людей». Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його «злять» слова про те, що український контрнаступ триває «повільніше, ніж очікувалося», і додав, що кожен звільнений метр землі українським військам «дається кров’ю».

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що контрнаступ Збройних сил України «просувається неухильно», але буде тривалим і «дуже кривавим».