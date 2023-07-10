ЗСУ вже на висотах Бахмута: як ситуація на фронті може вплинути на позицію НАТО щодо України на саміті у Вільнюсі

ЗСУ вже на висотах Бахмута. Як це може вплинути на хід війни?

ЗСУ змогли захопити основні панівні висоти поблизу Бахмута і вже кілька днів тримають під вогневим контролем Бахмут, заявили у МО України.

Кадиров заявляє, що спецназ «Ахмат» нібито перекинули на Бахмутський напрямок, а саме у Кліщіївку. ЗСУ не підтверджують. Що відбувається на Бахмутському напрямку?

Україна чекає рішення НАТО, яке посилить її безпеку?

Володимир Зеленський закликав НАТО, саміт якого проходитиме 11-12 липня у Вільнюсі, надіслати Україні чіткі сигнали на підтримку її членства в Альянсі. Наразі надходять сигнали, що Україна може оминути ПДЧ, як це відбулося для Фінляндії і Швеції. Також члени НАТО планують ухвалити пакет довготривалої допомоги Україні.

Чи не зробить НАТО також фатальної помилки як у Бухаресті? Пряме включення кореспондента Радіо Свобода з Литви. ​

Це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live: ​

Путін, як виявилося, любить бунтарів. Чи боїться?

Президент РФ Путін спілкувався із бунтарем Пригожиним після його маршу на Москву. Подробиці розписало французьке видання Libération. Пригожин може досі залишатися у Москві, вважають журналісти видання. Після цієї інформації речник Путіна Пєсков підтвердив факт такої розмови - зокрема і про «працевлаштування» «вагнерівців».

Що означають ротації в армії РФ?