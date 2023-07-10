Єврокомісія продовжила безоплатний роумінг для українців ще на рік

Сім українських та 22 європейські мобільні оператори погодили продовження скасування роумінгової плати для українців ще на 12 місяців, повідомляє пресслужба Єврокомісії.

У відомстві кажуть, що Єврокомісія сприяла досягненню угоди між операторами, щоб взаємно знизити тарифи, які вони повинні підтримувати для здійснення транскордонних дзвінків.

У Комісії додають, що доступні дзвінки дозволяють українцям, які шукають притулок у Європі, перебувати на зв’язку з рідними й друзями в Україні та навпаки.

Орган європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC) зазначив ефективність угоди, адже вона дозволила надавати доступні послуги транскордонних дзвінків.

Окрім того, зазначається, що паралельно з цим Комісія готується до інтеграції України в зону роумінгу ЄС, що забезпечить більш стабільне та довгострокове рішення. У квітні 2023 року Комітет асоціації Україна-ЄС прийняв пропозицію Комісії щодо приєднання України до правил ЄС про роумінг.

Наступним кроком для України є повна адаптація законодавства до законодавства ЄС, а потім Рада Європейського Союзу ухвалить остаточне рішення.

Раніше Рада ЄС підтримала пропозицію не сплачувати українцям додаткові збори за мобільний зв’язок у європейських країнах, а європейці, які подорожуватимуть Україною будуть звільнені від додаткових платежів. Для цього єврочиновники схвалили спеціальні поправки до угоди про асоціацію України з ЄС.

У вересні минулого року президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу Європейського союзу, а 14 лютого Європейська комісія ухвалила пропозицію включити зону вільного телефонного роумінгу до Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.