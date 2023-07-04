Що буде з картками, рахунками і грошима українців в окупації? Пояснюємо

На окупованих територіях Донбасу, Херсонської та Запорізької областей не працює український мобільний зв’язок та банківська система. Але там живуть тисячі людей, які до окупації отримували пенсії та соцвиплати на картки державних «Ощадбанку» або «Приватбанку». Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) з’ясовували – чи нараховують зараз пенсії тим, хто не виїхав, як їх отримати та що робити, якщо закінчився термін дії банківської карти.

Відділення банку зачинені, банкомати не працюють, і в магазині українською карткою не розрахуєшся. Про такі реалії окупованої Херсонщини розповідає Донбас Реалії Ірина: її мама живе в Новій Каховці, й до повномасштабного вторгнення отримувала пенсію на картку «Приватбанку».

Гроші надходять і зараз, але зняти їх мама Ірини не може. Тим більше, що за товари й послуги в місті вимагають розраховуватися російськими рублями. Тож доводиться проявляти кмітливість.

«Є людина, яка продає техніку за рублі. Мама переводить його дітям гривні (вони на підконтрольній території), а він мамі віддає готівку в рублях. Є ще спекулянти, які за 10% і більше роблять обмін на рублі», – розповідає Ірина.

Не можуть легально зняти готівку й ті, хто отримував пенсії через «Ощадбанк», або має рахунки в приватних банках.

У Донецьку та Луганську така ситуація вже 9 років: окупанти створили свій так званий державний банк, захопивши термінали й відділення усіх легальних фінансових установ, а від української мережі жителів – відрізали.

Що з грошима окупованих українців

Але самі гроші продовжують надходити на рахунки людей, вкотре запевнила 1 липня віцепрем’єрка-міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі марафону «Єдині новини».

«Я щоразу запитую пана Капінуса, керівника Пенсійного фонду, чи нічого не змінилося в їхніх регуляціях для жителів ТОТ – ні, нічого не змінилося. Вся пенсія зберігається, накопичується, але верифікація та ідентифікація особи мусить бути. Бо ми маємо розуміти, кому ми платимо. Бо було багато зловживань, і ворог використовував це», – зазначила Верещук.

Те, що кошти вчасно надходять на рахунки клієнтів і там зберігаються, підтвердила в інтерв’ю Донбас Реалії й начальниця Донецького обласного відділення «Ощадбанку» Анна Прасол.

Які картки заблоковані, а які дійсні

Рахунки активні, а от картки можуть бути заблоковані. Річ у тім, що жителі окупованих теренів здебільшого не мають можливості виїхати у вільні міста ще з часів коронавірусу: тоді окупаційна влада Росії тримала зачиненими майже усі блокпости (за нечастими винятками). Аби потрапити в підконтрольні Україні населені пункти й відвідати банк, потрібно було робити коло у 4-8 тисяч кілометрів через Росію. Це було дорого та не усім під силу.

Зараз правила такі:

Якщо термін дії картки закінчився до 1 квітня 2022 року, її більше не продовжують, і карта заблокована.

Якщо термін дії закінчився після 1.04.2022 – картки продовжують бути чинними до 31 серпня цього року. Таке рішення ухвалили через повномасштабне вторгнення Росії.

Отже, частині жителів окупації доведеться чекати на можливість виїзду, і лише тоді вони перевипустять картки та отримають свої гроші.

Як подзвонити у банк, якщо GSM-зв'язку давно нема

«Зв’язку з гарячою лінією «Ощадбанку» немає, оскільки відключили зв’язок «Водафон». З «Лугакома» (оператор Росії в окупованому Луганську) додзвонитися неможливо ніяк. Карту пенсійну заблокували 15 місяців тому», – написала про свою ситуацію в телеграм-чаті Донбас Реалії Світлана Василівна з окупованої Луганщини.

Спеціально для тих клієнтів, які опинилися в окупації, «Ощадбанк» запровадив можливість отримувати сповіщення про нарахування/зняття коштів, або коди авторизації не через СМС, а на Вайбер.

«Клієнт має змогу звернутися на сайт Ощадбанку і замовити ВЕБ-дзвінок, де співробітник Ощадбанку зможе поспілкуватися з клієнтом онлайн. Треба зайти в розділ «зворотній зв’язок», натиснути «продовжити без авторизації», клієнта з’єднають з контакт-центром Ощадбанку. Там співробітник підкаже, як змінити канал зв’язку, щоб СМС приходило вже у Вайбер», – пояснює начальниця Донецького обласного відділення «Ощадбанку» Анна Прасол.

Під час онлайн-спілкування банківський працівник перевіряє особу клієнта та відповідає на всі питання. Зв’язатися з банком можна також за допомогою електронної пошти та чат-боту на сайті.

Втім, замовити нову картку замість заблокованої дистанційно неможливо, підкреслює Анна Прасол. Для цього треба особисто приїхати в банк.

Які існують схеми зняття грошей

Попит на отримання грошей з українських карт породив цілий нелегальний бізнес на окупованих територіях.

У численних телеграм-каналах ділки пропонують обміняти безготівкові гривні на російські рублі. Не криючись, обіцяють допомогти створити особистий «електронний кабінет» будь-якого українського банку або прийняти дзвінок від «Ощаду».

За такі послуги беруть від 5% до 20% від суми, або міняють по договірному курсу.

«Отримують готівкою. Зазвичай, рублями за місцевим чорним курсом. Тобто ти приїжджаєш в такий імпровізований «обмінний пункт», переводиш в «електронному кабінеті» гроші на вказану карту, і «міняла» віддає тобі готівку. Якщо це, наприклад, пенсіонер, який не вміє користуватися інтернетом або має кнопковий телефон старого зразка, він приходить в «обмінник» зі своєю карткою. І йому допомагають створити «електронний кабінет» і перевести гроші», – розказує Сергій, близькі родичі якого живуть на окупованій Донеччині.

Єдиний законний шлях отримати свої гроші – виїхати на вільну територію України, наголошує віцепрем’єрка Ірина Верещук. Так само і для того, щоб замовити нову картку замість заблокованої.

Але для тих, хто залишається в окупованих регіонах, – це неабияка проблема: від просто складнощів і вартості шляху до небезпеки не пройти фільтрацію та потрапити до рук російських силовиків.

До повномасштабного вторгнення процвітав так званий «пенсійний туризм»: люди з ОРДЛО їздили в найближчі вільні населені пункти й знімали готівку зі своїх карток. Тепер це надто дорого та небезпечно.

Місцеві пабліки на окупованих територіях пропонують щоденні маршрути з Луганщини чи Донеччини в Запоріжжя, Суми, Київ і навіть країни Європи. Ціна – від 300 до 400 євро в один бік. Але якщо в тебе немає російського паспорта, поїздка може закінчитися дуже неприємно вже на першому блокпості, розповідають очевидці.

Тому, поки вибір у людей невеликий: ризикувати, виїжджаючи на вільну територію, або знов-таки ризикувати, звертаючись до нелегальних «обмінників».

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