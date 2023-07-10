Угорська авіакомпанія висадила з літака українського ветерана. МЗС відреагувало

Міністерство закордонних справ відреагувало на інцидент з українським ветераном в аеропорту Тель-Авіва.

«Нас дуже засмутила інформація про ситуацію в аеропорту Тель-Авіва і ми хочемо в ній розібратися. Оскільки формальних звернень до нас не надходило, просимо українського ветерана, якому було відмовлено в рейсі на Варшаву, вийти на зв’язок до МЗС або посольства України в Ізраїлі», – написав у фейсбуці речник МЗС Олег Ніколенко.

Він додав, що у разі підтвердження порушення МЗС «докладе максимальних зусиль для відновлення прав громадянина України».



Раніше ЗМІ повідомили, що в аеропорту Тель-Авіва примусово висадили з літака українського ветерана, який втратив ногу на війні. Український військовий не міг сидіти на своєму місці через протез кінцівки. Після цього угорська авіакомпанія Wizz Air, з літака якої висадили українського ветерана, публічно попросили вибачення на офіційній сторінці в твіттері.

У заяві компанії зазначається, що екіпаж відповідальний за те, щоб усі пасажири були у стані до перельоту або мали супровід для допомоги.

«Якщо є будь-які ознаки того, що пасажир має захворювання, яке може поставити його життя під загрозу під час польоту, ми зобов’язані відмовити йому в посадці. У цьому випадку це було важке, але необхідне рішення, прийняте з огляду на безпеку пасажира», – стверджують в авіакомпанії Wizz Air.