Після перемоги на 10% населення України буде поширюватися ветеранська політика – Лапутіна

Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявляє, що 10% населення України будуть дотичними до ветеранської політики після перемоги. Про це вона сказала в інтерв’ю Радіо Свобода.



«Коли ми говоримо про 4 мільйони людей, які будуть потенційними ветеранами, ми враховуємо всі категорії. Тобто не буде 4+5, а буде приблизно 4, до 5-ти мільйонів людей дотичних до ветеранської політики. Це безпосередньо комбатанти або учасники бойових дій, які отримали бойовий досвід, відстоюючи нашу незалежність, територіальну цілісність і суверенітет у боях. Це і, звісно, люди, які були поранені, і їм встановлено інвалідність внаслідок війни, а також це члени родин загиблих наших воїнів і героїв. І, звісно, це взагалі члени всіх родин тих людей, які захищали на фронті Україну. Приблизно ми рахуємо, що це буде 4-5 мільйонів людей. Це буде приблизно 10% населення», – розповіла вона.

Лапутіна додала, що це найбільша цифра у відсотковому відношенні серед інших країн, які також мають ветеранів і ветеранську політику.

Тому, за її словами, поки ще тривають активні бойові дії, держава має відпрацювати механізм, як підготуватися до того, щоб зустріти всіх воїнів після перемоги.

«Це і соціальний захист ветерана, це і запровадження прозорої процедури отримання житла військовослужбовцями ще під час служби, це і відповідні медичні гарантії, гарантії ментального здоров’я. І потім, коли людина ухвалює рішення піти з армії у цивільне життя, ми десь за рік до демобілізації – як Міністерство у справах ветеранів – маємо надати людині чіткий перелік інструментів, де людина може себе реалізувати», – розповіла міністерка.

Близько року тому Юлія Лапутіна заявляла, що кількість громадян, на яких спрямована політика відомства, після війни може зрости в чотири рази, з 1,2 мільйона до п’яти мільйонів осіб.