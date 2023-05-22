Близько 2000 сімей ветеранів отримають квартири до кінця цього року – Лапутіна

Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявляє, що близько 2000 сімей військовослужбовців і ветеранів отримають квартири до кінця цього року. Про це вона сказала в інтерв’ю Радіо Свобода.

За її словами, є чотири бюджетні програми, якими фінансується житло для ветеранів, раніше видавалися кошти на 100, 200 квартири, а черга сягала більше трьох тисяч людей.

«Цього року ми запровадили програму, відповідно до якої ми бюджетуємося на 5,5 мільярдів гривень. Ми надаємо субвенцію обласним військовим адміністраціям. Вони формують черги. І люди отримують кошти і мають впродовж року купити собі відповідне житло. Це цільові кошти, тільки на використання можливостей отримати житло. Звісно, поки ми ці постанови ухвалювали, збільшилася вартість житла. І цього року, ми розуміємо, повністю не покриємо всю тритисячну чергу, але близько двох тисяч сімей отримають ці квартири», – розповіла міністерка.

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Лапутіна звернула увагу на те, що сама ветеранська політика в Україні не була започаткована навіть з моменту початку війни в 2014 році, а у 2019 року було створено профільне міністерство, яке, на її думку, мало досить низьку інституційну спроможність, зокрема, через обмежений бюджет.