Близько 2000 сімей ветеранів отримають квартири до кінця цього року – Лапутіна

Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявляє, що близько 2000 сімей військовослужбовців і ветеранів отримають квартири до кінця цього року. Про це вона сказала в інтерв’ю Радіо Свобода.
За її словами, є чотири бюджетні програми, якими фінансується житло для ветеранів, раніше видавалися кошти на 100, 200 квартири, а черга сягала більше трьох тисяч людей.
«Цього року ми запровадили програму, відповідно до якої ми бюджетуємося на 5,5 мільярдів гривень. Ми надаємо субвенцію обласним військовим адміністраціям. Вони формують черги. І люди отримують кошти і мають впродовж року купити собі відповідне житло. Це цільові кошти, тільки на використання можливостей отримати житло. Звісно, поки ми ці постанови ухвалювали, збільшилася вартість житла. І цього року, ми розуміємо, повністю не покриємо всю тритисячну чергу, але близько двох тисяч сімей отримають ці квартири», – розповіла міністерка.
Читайте також: У Мінветеранів розповіли, хто з добровольців отримає статус УБД
Лапутіна звернула увагу на те, що сама ветеранська політика в Україні не була започаткована навіть з моменту початку війни в 2014 році, а у 2019 року було створено профільне міністерство, яке, на її думку, мало досить низьку інституційну спроможність, зокрема, через обмежений бюджет.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
11 листопада українські Сили оборони витіснили російські сили з Херсона.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей.
Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були звільнені з-під російської окупації. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
З вересня 2022 року найзапекліші бої російсько-української війни ідуть на Донбасі.
Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 8 836 і поранення 14 985 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 14 травня 2023-го. В ООН наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ