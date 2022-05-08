Кількість громадян, на яких спрямована політика Мінветеранів, може зрости у чотири рази – Лапутіна

Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявляє, що кількість громадян, на яких спрямована політика відомства, після війни може зрости в чотири рази, з 1,2 мільйона до п’яти мільйонів осіб.

«До 24 лютого ми мали близько 500 тисяч осіб, які є безпосередньо учасниками Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил. Якщо ми сюди ще додаємо членів сімей загиблих Героїв, зокрема Героїв Небесної сотні, постраждалих учасників Революції гідності, а також всі інші категорії, такі як учасники Другої світової війни або прирівняні до них особи і всі, хто брав участь у миротворчих місіях, то це приблизно 1,2 млн осіб», – сказала Лапутіна в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Наразі дуже багато людей приєдналися до лав Територіальної оборони, зокрема, добровольчі формування територіальних громад, а також члени сімей загиблих. Тому я гадаю, що ця цифра може досягти 4-5 мільйонів людей», – додала вона.

Відповідаючи на запитання, чи потрібно буде збільшувати штат міністерства у зв’язку зі збільшенням числа осіб, для яких працює відомство, чиновниця сказала, що поки не бачить такої необхідності.