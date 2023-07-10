Ердоган пов’язав вступ Швеції до НАТО з членством Туреччини у ЄС

Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що Європейський Союз повинен відкрити шлях для приєднання Анкари до блоку до того, як парламент Туреччини схвалить заявку Швеції на приєднання до НАТО.



Як повідомляє агенція Reuters, Ердоган сказав, що вступ Швеції залежить від реалізації угоди, досягнутої минулого літа під час саміту альянсу в Мадриді, додавши, що ніхто не повинен чекати компромісів від Анкари. Про це він заявив перед своїм від’їздом на саміт НАТО, який проходитиме у Вільнюсі 11-12 липня.

Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО в травні 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Фінляндію вже прийняли до НАТО. Але заявку Швеції досі не ратифікували Угорщина та Туреччина. Анкара вимагає від Швеції видачі представників «Робітничої партії Курдистану», яку турецька влада вважає терористичною організацією.

Туреччина – кандидат на вступ до Євросоюзу з 1999 року. Переговори про вступ тривають з 1987 року. Із 2016 року процес фактично заморожений.



Анкару критикують у Європі за порушення прав людини, відсутність верховенства права та слабку економіку. У 2018 році Європейський комісар з питань розширення ЄС Йоханнес Ган заявив, що членство Туреччини в союзі в найближчому майбутньому нереальне.