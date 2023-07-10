У Росії вбили заступника голови відділу мобілізації – ЗМІ

У російському Краснодарі 10 липня застрелили заступника начальника міського відділу з мобілізаційної роботи і капітана другого рангу Станіслава Ржицького – про це повідомляють російські телеграм-канали Baza і Shot.

За їхніми даними, Ржицького вбили під час ранкової пробіжки. Йому кілька разів вистрілили в спину і груди. Підозрюваний, як стверджується, втік.

Державне агентство ТАСС також заявило про вбивство Ржицького, назвавши його заступником начальника міського відділу з мобілізаційної роботи Краснодара.

Людина з таким же іменем і прізвищем також відома як командир підводних човнів Чорноморського флоту.

За даними російських медіа, Станіслав Ржицький в різний час командував підводними човнами Чорноморського флоту «Алроса» і «Краснодар». Судячи з відкритих джерел, обидва човни можуть запускати ракети «Калібр».