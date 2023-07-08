У ВМС повідомили, скільки кораблів РФ чергують у Чорному морі

У Чорному морі на бойовому чергуванні 8 липня перебувають п’ять російських кораблів, носіїв ракет серед них немає, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Азовському морі – один ворожий корабель; у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до восьми ворожих кораблів, серед яких – один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 16 ракет», – йдеться в повідомленні.

Напередодні речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські війська зараз застосовують крилаті ракети «Калібр» приблизно втричі менше, ніж ракети повітряного базування Х-101/Х-555.

«За даними Генштабу, розвідки, Росія має можливість виробляти близько 30 «Калібрів» за місяць. Тому 10-15 «Калібрів» за одну атаку, носіїв у Чорному морі у них достатньо, а от ракет не дуже», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

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Юрій Ігнат зауважив, що стратегічний запас ракет Росія витратила на удари по енергетичній інфраструктурі восени і взимку.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, при цьому Москва активно використовує ракети С-300, яких має багато, по прифронтових територіях та Х-22.

«Проте Х-22 вони вже не виробляють. Це старі радянські ракети. За час повномасштабного вторгнення понад 150 Х-22 було випущено по Україні», – додав він.

За даними Повітряних сил ЗСУ, 6 липня російські війська атакували Львівщину ракетами«Калібр» з акваторії Чорного моря. Військові повідомили, що кілька груп ракет спершу прямували на північ, в тому числі вздовж русла Дніпра, а потім різко змінили курс на захід.