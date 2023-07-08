ГУР: Росія продовжує мінувати ЗАЕС

Російські військові продовжують мінування Запорізької атомної електростанції та об’єктів на її території, наразі на територію ЗАЕС доставляють міни і вибухові речовини, заявило 8 липня Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«У технічних приміщеннях і в машинних залах встановлені мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно і некерованих протипіхотних мін спрямованого типу», – йдеться в повідомленні.

У ГУР додали, що здебільшого використовуються міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

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Днями очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що загроза катастрофи на окупованій російськими військами Запорізькій АЕС зменшується. Причини він відмовився називати, але заявив, що розвідка робить «певні публічні й непублічні дії в цій сфері».

Генеральний штаб Збройних сил України заявив 4 липня про можливу підготовку Росією провокації на території окупованої нею Запорізької атомної електростанції «найближчим часом».

Перед цим у «Росенергоатомі» заявили, що Україна нібито має атакувати Запорізьку АЕС в Енергодарі в ніч на середу, 5 липня.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 5 липня закликало надати додатковий доступ до окупованої Росією Запорізької АЕС, щоб «підтвердити відсутність на місці мін або вибухівки».

Президент України Володимир Зеленський 22 червня заявив, що Росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій АЕС – найбільшій атомній електростанції в Європі, і Київ передав ці дані країнам-партнерам. У Кремлі традиційно заперечили звинувачення і назвали цю заяву «черговою брехнею».

Перед цим керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські війська додатково замінували окуповану Запорізьку АЕС.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку повномасштабного вторгнення 2022 року.