У Міноборони пояснили, чому Росія нагнітає ситуацію із Запорізькою АЕС

У Міністерстві оборони України пояснили, чому Росія нагнітає ситуацію з Запорізькою атомною електростанцією.



«Інформаційний простір заповнили повідомлення про імовірність терористичного акту на ЗАЕС. Навіщо Росія нагнітає ситуацію з ЗАЕС і може вдатись до терористичних дій на її території? Щоб переломити хід війни на свою користь. Обидва сценарії – як залякування терористичними діями, так і їх безпосереднє вчинення – для РФ є інструментом досягнення воєнних цілей», – написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр у телеграмі.

Вона зауважила, що Росія «здатна на будь-які, навіть тотально безрозсудні вчинки, які потім спробує видати за чужі».

Маляр нагадала, що з метою мінімізації потенційно можливих негативних наслідків у чотирьох українських регіонах – Дніпропетровщина, Запоріжжя, Херсонщина та Миколаївщина – вже декілька днів тривають навчання екстрених служб з подолання наслідків можливого теракту на ЗАЕС.

У Міноборони наголошують, що українцям слід зберігати спокій, довіряти виключно офіційним джерелам інформації та дотримуватись їх рекомендацій.

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Ввечері 4 липня Генштаб ЗСУ заявив про можливу підготовку Росією провокації на території окупованої нею Запорізької атомної електростанції «найближчим часом». За даними штабу, на зовнішній крівлі третього й четвертого енергоблоків окупованої ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.

«Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та телеграм-канали», – зазначили у Генштабі.

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Перед цим у «Росенергоатомі» заявили, що Україна нібито має атакувати Запорізьку АЕС в Енергодарі в ніч на середу, 5 липня.

Перевірити ці дані з незалежних джерел редакція з огляду на бойові дії і окупацію ЗАЕС не може.

Раніше українська влада заявила про ймовірну підготовку РФ теракту на окупованій Запорізькій АЕС. У Кремлі традиційно заперечили звинувачення і назвали цю заяву «черговою брехнею».

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.