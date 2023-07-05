Після тривожних попереджень щодо ЗАЕС у МВС повідомили: радіаційний фон в Україні – у межах норми

Після повідомлення про підготовку РФ «найближчим часом» провокації на окупованій Запорізькій АЕС у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що радіаційний фон в Україні – у межах норми.



Як повідомляє у телеграмі МВС, у 30-кілометровій зоні навколо РАЕС, ХАЕС, ЗАЕС, ПУАЕС та територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи (крім зони відчуження ЧАЕС), показники перебувають у межах середньомісячних величин.

«Це свідчить про відсутність нових аварійних ситуацій на ядерно небезпечних об’єктах України й про відсутність транскордонного перенесення через територію України радіоактивно забруднених повітряних мас, здатних змінити природний радіаційний фон», – йдеться у повідомленні.

Генеральний штаб Збройних сил України заявив 4 липня про можливу підготовку Росією провокації на території окупованої нею Запорізької атомної електростанції «найближчим часом». За даними штабу, на зовнішній крівлі третього й четвертого енергоблоків окупованої ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.

«Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та телеграм-канали», – зазначили у Генштабі.

Перед цим у «Росенергоатомі» заявили, що Україна нібито має атакувати Запорізьку АЕС в Енергодарі в ніч на середу, 5 липня.

Перевірити ці дані з незалежних джерел редакція з огляду на бойові дії і окупацію ЗАЕС не може.

Раніше українська влада заявила про ймовірну підготовку РФ теракту на окупованій Запорізькій АЕС. У Кремлі традиційно заперечили звинувачення і назвали цю заяву «черговою брехнею».

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.