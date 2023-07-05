Росія використовує ЗАЕС для тиску на захід перед самітом НАТО – член комітету нацбезпеки 

Росія використовує ситуацію з можливим підривом Запорізької атомної електростанції для медійного та психологічного тиску на західних партнерів України, щоб ті не ухвалили позитивного для України рішення на саміті НАТО, який має відбутися 11-12 липня у Вільнюсі. Так вважає Федір Веніславський, народний депутат і член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони. Про це він сказав в етері Радіо Свобода «Свобода Ранок».

Крім того, на думку парламентаря, чітка реакція світу на попередні злочини Росії могла б стримати Кремль від підриву ЗАЕС.

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Зокрема, каже Веніславський, вже зараз, зважаючи на інформацію української розвідки про такі плани Росії, потрібно посилювати обмеження щодо російської державної компанії «Росатом».

«Якби ми збільшили санкційний тиск і сказали, що якщо не дай Бог, відбудеться якась нештатна ситуація, то Росія не зможе більше виходити на глобальні світові ринки… І потім, після якихось нештатних ситуацій, на зразок підриву Каховської греблі, ці санкції були б блискавично введені, то, я думаю, це виступало б дуже потужним стримуючим чинником», – сказав він.

Народний депутат також вважає, що, попри постійні заяви російської влади про успішне імпортозаміщення, російська економіка все ж залишається дуже вразливою через санкції.

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«У цьому сенсі достатньо згадати вимоги Росії у «Стамбульській зерновій угоді». Вони кажуть, що, «якщо ви не знімете з нас санкції, то ми не будемо продовжувати «зернову угоду». А це означає, що, попри всі такі переможні реляції і оптимістичні заяви, що Росія здійснила імпортозаміщення, санкції на них діють надзвичайно негативно і вони намагаються ці санкції за допомогою будь-яких шантажів зменшити». – зазначив Веніславський.

Раніше українська влада заявила про ймовірну підготовку РФ теракту на окупованій Запорізькій АЕС. У Кремлі традиційно заперечили звинувачення і назвали цю заяву «черговою брехнею». Натомість у «Росенергоатомі» заявили, що Україна нібито має атакувати Запорізьку АЕС в Енергодарі в ніч на середу, 5 липня.