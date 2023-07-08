Шість людей загинули через обстріл Росією Лиману – ОВА

Щонайменше шестеро людей загинули, п’ятеро – були поранені внаслідок обстрілу російськими військами Лиману на Донеччині 8 липня, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Близько 10-ої ранку росіяни завдали удару по місту з РСЗВ — поцілили у приватний сектор. Пошкоджено будинок і крамницю», – написав Кириленко у телеграмі.

За його словами, на місці працює поліція, медики надають необхідну медичну допомогу.

Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН повідомили, що станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей.

В ООН зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою.