Шість людей загинули через обстріл Росією Лиману – ОВА

Щонайменше шестеро людей загинули, п’ятеро – були поранені внаслідок обстрілу російськими військами Лиману на Донеччині 8 липня, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
«Близько 10-ої ранку росіяни завдали удару по місту з РСЗВ — поцілили у приватний сектор. Пошкоджено будинок і крамницю», – написав Кириленко у телеграмі.
За його словами, на місці працює поліція, медики надають необхідну медичну допомогу.
Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.
В ООН повідомили, що станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей.
В ООН зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою.
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