У ЗСУ повідомили про збиття п’яти «Шахедів» у ніч на 8 липня

Російські військові у ніч на 8 липня атакували Україну іранськими ударними дронами Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край), повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

«У результаті бойової роботи підрозділами ППО Сил оборони України знищено п’ять ударних БпЛА Shahed-136/131. Частину ударних БпЛА не вдалося перехопити», – йдеться в повідомленні. Скільки всього безпілотників запустила Росія, не уточнюється.

У Повітряних силах повідомили, що «Шахеди» влучили в промислові об’єкти й об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

Раніше про влучання безпілотника в Кривому Розі повідомила місцева влада. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, було влучання у сільськогосподарське підприємство, поранений 26-річний чоловік.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що російські «Шахеди» атакували регіон під ранок, працювала ППО.

«Попередньо, обійшлося без постраждалих та руйнувань цивільної інфраструктури», – додав він.

Російські військові регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру українських міст. При цьому Москва, попри наявність свідчень і доказів, заперечує, що цілить по мирних жителях.