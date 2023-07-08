Війська РФ обстріляли Вовчанськ, поранений цивільний житель – ОВА

Російські військові у ніч на 8 липня обстріляли Вовчанськ на Харківщині, внаслідок чого постраждав чоловік 62 років, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«О 00:14 окупанти завдали артилерійських ударів по місту Вовчанськ. Пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Постраждав чоловік 62 років. Отримав осколкове поранення, госпіталізований. О 2:05 надійшла інформація про повторний артобстріл Вовчанська. Без постраждалих. Пошкоджено приватний будинок. О 5:00 внаслідок ще одного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Постраждалих немає», – повідомив Синєгубов.

За даними голови ОВА, протягом доби загарбники завдавали по області авіаційних, мінометних і артилерійських ударів у Куп’янському, Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину. Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН повідомили, що станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей.

В ООН зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою.