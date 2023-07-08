Міненерго: на ТЕС у Донецькій області обвалився дах, загинула одна людина, двоє – зникли

На ТЕС у Донецькій області, яка неодноразово зазнавала російських обстрілів, обвалився дах котлотурбінного цеху, внаслідок чого загинула одна людина, двоє – зникли, троє – травмовані, повідомило Міністерство енергетики України.

«Персонал аварійно відключив енергоблоки… Відбувається розбір завалів», – йдеться в повідомленні.

Причини того, що сталося, з’ясовують, кажуть у міністерстві.

Російські війська активно обстрілювали енергетичну інфраструктуру України протягом осені і зими 2022-2023 року. Загалом з 10 жовтня минулого року Росія випустила по ключових енергетичних об’єктах України понад 1200 ракет і дронів, більш ніж 250 із них влучили у ціль. Внаслідок цього було пошкоджено 43% магістральних мереж, що призводило до регулярних вимкнень електроенергії.