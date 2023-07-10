Атака по Львову: троє постраждалих ще в лікарні, влада обіцяє відновити пошкоджене житло

У міських лікарнях Львова ще перебувають троє людей, які постраждали внаслідок ракетної атаки російських військових по місту 6 липня. Пошкоджене житло буде відновлено, йдеться в повідомленні міської ради.

Місцева влада каже, що стан постраждалих – середньої важкості, потерпілі отримують необхідне лікування. За оцінками медиків, стаціонарне лікування постраждалих триватиме ще певний час.

Внаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Львові загинуло 10 людей, ще 48 людей отримали травми та поранення різного ступеня важкості.

Внаслідок ракетного обстрілу у ніч на 6 липня понад 30 будинків потребують ремонту. У міськраді запевнили, що будівельні роботи вже розпочато: накрито майже всі дахи, які були пошкоджені внаслідок удару, проведено заміри для виготовлення нових вікон.

«Із 17 будинків, які Росія пошкодила, це пам’ятки архітектури, тому вікна у них будемо виготовлятимуть дерев’яні, а у решти – пластикові. Найбільше від ракетного обстрілу постраждали 4 будинки, які входять в один будинковий комплекс на вулиці Стрийській. Їх відновлюватимуть. 40 мешканців з житла, яке непридатне для життя, чи яке було повністю зруйноване, відселені у модульні містечка або гуртожиток», – кажуть у міськраді.

Також відомо, що Львівська міськрада затвердила спеціальну програму щодо ліквідації наслідків ракетних обстрілів Львова 6 липня. Згідно з текстом документу, розподілять 100 млн гривень на компенсацію протиаварійних робіт, капітального відновлення будинків, та відселення мешканців на час робіт.

Окрім житлових будинків, армія РФ пошкодила заклади освіти, гуртожитки вишів, офісні приміщення, десятки автомобілів, утонили в міськраді.

У ніч на 6 липня Росія завдала ракетного удару по Львову, внаслідок влучання у житловий будинок є загиблі та поранені. Влада повідомила, що руйнувань зазнали понад 30 будинків, більше ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші та санаторна школа.​

Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що це «найбільш руйнівна атака по мирному населенню на Львівщині від початку повномасштабної війни».