Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Система Patriot могла б захистити – Повітряні сили ЗСУ про удар по Миколаєву

Вночі війська РФ завдали удару по об’єкту інфраструктури в Миколаєві. Фото ілюстративне

Від удару по Миколаєву ракетою «Іскандер-М» могла б захистити система Patriot, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Поки що маємо інформацію, що це Іскандер-М, це балістика. Реагування – чи це «Іскандер-М», чи «Іскандер-К» – доволі невелике, мається на увазі проміжок часу з моменту пуску до моменту прильоту боєприпасу. Зрозуміло, що робиться усе можливе, але ворог завдає ударів дуже несподівано і з різних типів озброєння. Як і з РСЗВ. Реактивна артилерія може теж діставати на доволі великі відстані і ворог може завдавати ударів в будь-який час. На реагування дуже мало часу як громадян, щоб йти в укриття, так і для ППО», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

«В даному випадку застосовувалася балістична ракета. Проти балістики потрібні певні засоби, такі як Patriot, які можуть захищати від ударів такими ракетами», – додав Ігнат.

10 липня близько 01:00 Миколаїв зазнав ракетної атаки. Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, війська РФ завдали удару по об’єкту інфраструктури.

Читайте також: Ігнат розповів про захист прифронтових міст від балістичних ракет російської армії

Офіційно Збройні сили України отримали два комплекси Patriot, кожен із яких має по шість пускових установок. Одну батарею надали США, другу – Німеччина. Надходження систем Patriot дозволило Україні перехоплювати балістичні та більш швидкісні крилаті ракети.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG