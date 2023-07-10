Система Patriot могла б захистити – Повітряні сили ЗСУ про удар по Миколаєву

Від удару по Миколаєву ракетою «Іскандер-М» могла б захистити система Patriot, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



«Поки що маємо інформацію, що це Іскандер-М, це балістика. Реагування – чи це «Іскандер-М», чи «Іскандер-К» – доволі невелике, мається на увазі проміжок часу з моменту пуску до моменту прильоту боєприпасу. Зрозуміло, що робиться усе можливе, але ворог завдає ударів дуже несподівано і з різних типів озброєння. Як і з РСЗВ. Реактивна артилерія може теж діставати на доволі великі відстані і ворог може завдавати ударів в будь-який час. На реагування дуже мало часу як громадян, щоб йти в укриття, так і для ППО», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

«В даному випадку застосовувалася балістична ракета. Проти балістики потрібні певні засоби, такі як Patriot, які можуть захищати від ударів такими ракетами», – додав Ігнат.

10 липня близько 01:00 Миколаїв зазнав ракетної атаки. Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, війська РФ завдали удару по об’єкту інфраструктури.

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Офіційно Збройні сили України отримали два комплекси Patriot, кожен із яких має по шість пускових установок. Одну батарею надали США, другу – Німеччина. Надходження систем Patriot дозволило Україні перехоплювати балістичні та більш швидкісні крилаті ракети.