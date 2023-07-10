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Уночі війська РФ вдарили балістикою по Миколаєву – Кім

Удар було завдано по об’єкту інфраструктури, деталі уточнюються, каже Віталій Кім

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про нічну атаку військ РФ по Миколаєву.

«10 липня близько 01:00 місто зазнало ракетної атаки. Ворог застосував балістику. Удар було завдано по об’єкту інфраструктури, імовірно, ракетою «Іскандер-М». Детальна інформація уточнюється», – написав Кім у Telegram.

Про те, що вночі армія РФ завдала чергового ракетного удару по Миколаєву повідомляв у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ – без деталей.

Російські війська постійно обстрілюють Миколаївську область.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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