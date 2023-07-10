Армія РФ атакувала Дніпропетровщину з «Торнадо», поранено чоловіка

Російські військові 10 липня атакували Дніпропетровську область із реактивних систем залпового вогню «Торнадо», повідомив голова облради Микола Лукашук.

«Окупанти знову вчинили терористичний акт. Ворог обстріляв Синельниківський район попередньо з системи залпового вогню «Торнадо-С». Атакували Межівську громаду, яка межує з Донецькою областю», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було поранено 58-річного чоловіка, який під час обстрілу перебував у автомобілі.

«Отримав осколкове поранення. Медики надали необхідну допомогу. Наразі постраждалий лікується амбулаторно», – зазначив Лукашук.

Було пошкоджено 12 житлових будинків, 1 господарча споруда, 3 легкових автомобілі, каже чиновник.

«З важкої артилерії ворог обстріляв Марганецьку громаду Нікопольського району. Влучили по відкритій території», – повідомив очільник облради.

Російські військові регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру українських міст. При цьому Москва, попри наявність свідчень і доказів, заперечує, що цілить по мирних жителях.