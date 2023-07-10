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Армія РФ атакувала Дніпропетровщину з «Торнадо», поранено чоловіка

Село на березі Каховського водосховища, Нікопольський район Дніпропетровська область, 9 червня 2023 року, ілюстративне фото

Російські військові 10 липня атакували Дніпропетровську область із реактивних систем залпового вогню «Торнадо», повідомив голова облради Микола Лукашук.

«Окупанти знову вчинили терористичний акт. Ворог обстріляв Синельниківський район попередньо з системи залпового вогню «Торнадо-С». Атакували Межівську громаду, яка межує з Донецькою областю», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було поранено 58-річного чоловіка, який під час обстрілу перебував у автомобілі.

«Отримав осколкове поранення. Медики надали необхідну допомогу. Наразі постраждалий лікується амбулаторно», – зазначив Лукашук.

Було пошкоджено 12 житлових будинків, 1 господарча споруда, 3 легкових автомобілі, каже чиновник.

«З важкої артилерії ворог обстріляв Марганецьку громаду Нікопольського району. Влучили по відкритій території», – повідомив очільник облради.

Російські військові регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру українських міст. При цьому Москва, попри наявність свідчень і доказів, заперечує, що цілить по мирних жителях.

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