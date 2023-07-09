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Обстріл Берислава: снаряд влучив у лікарню, постраждав її директор

Місцева влада каже, що в результаті обстрілу один зі снарядів влучив поблизу місцевої лікарні, через що постраждав директор медзакладу

Російські військові 9 липня вдарили по місту Берислав на Херсонщині, йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації.

Місцева влада каже, що в результаті обстрілу один зі снарядів влучив поблизу місцевої лікарні, через що постраждав директор медзакладу.

«45-річний чоловік отримав контузію. Йому оперативно надали допомогу. Наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує», – розповіли в ОВА.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 14 травня підтвердили загибель 8 836 і поранення 14 985 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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