На Херсонщині через детонацію вибухівки постраждали двоє людей – влада

На Херсонщині через детонацію вибухівки постраждали двоє людей, йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації.

Місцева влада уточнила, що інцидент стався у Тягинці.

За попередньою інформацією, двоє чоловіків, 35 та 27 років, намагалися розібрати невідомий вибухонебезпечний предмет. Той здетонував, через що місцеві жителі дістали травми.

Обох потерпілих з уламковими пораненнями рук та ніг доставили у лікарню Херсона. Лікарі надають їм медичну допомогу, уточнили в ОВА.

Місцева влада регулярно повідомляє про випадки підриву цивільних на вибухових пристроях, зокрема, в деокупованих Херсонській та Харківській областях.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.